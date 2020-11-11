Экономисты объяснили, продлят ли власти выплаты семьям с детьми

Для продления детских выплат потребуется сократить другие государственные расходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Российском бюджете есть средства на выплаты в 10 тысяч рублей, которые ранее вводили из-за пандемии. При этом экономисты засомневались в целесообразности этих затрат.

Россияне стали создавать петиции с просьбой продлить детские выплаты. Свою позицию они объясняют повторным введением ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.

«Деньги есть, но придется сократить другие расходы, такие как военные и государственные инвестиции», — отметил в беседе с URA.RU эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков. Он подчеркнул, что есть масса людей, которые работают на полставки, а ребенка содержать нужно. Он рекомендовал — пособие должно быть доступно для семей, чей совокупный доход не превышает сто тысяч рублей.

Бывший сотрудник Министерства финансов РФ, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев напомнил, что эти детские пособия стали самыми серьезными расходами государства на поддержку населения во время пандемии. «Эта поддержка принесла несомненные плюсы», — сказал он. По мнению, экономиста, сейчас в финансовой помощи в большей степени нуждаются безработные граждане, так как они находятся в более уязвимом положении.

Минтруд предложил с 2021 года увеличить ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет. В ведомстве считают, что пособие должно составлять размер прожиточного минимума. Правительство выделило 5,5 млрд рублей из резервного фонда многодетным семьям, пишет RT. Эти средства пойдут на погашение жилищных кредитов.