06 ноября 2020

Минтруд предложил вдвое увеличить детские пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, 200 рублей, деньги, рубли, новые купюры
Минтруд предлагает увеличить пособие до размера прожиточного минимума Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России предложили с 2021 года увеличить ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет. С предложением выступил Минтруд.

«С 1 января 2021 года, ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — передает ТАСС текст проекта министерства. Отмечается, что сейчас размер выплаты составляет лишь 50% регионального прожиточного минимума, в среднем это 5,5 тысяч рублей.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента России с 1 января текущего года. По информации «Национальной службы новостей», на выплату пособий было направлено 202 миллиарда рублей. Деньги получают более чем 4,2 миллиона детей. Более того, с 1 ноября упростили оформление выплаты. Теперь гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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