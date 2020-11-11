В Кремле рассказали о задачах нового полпреда в УрФО Якушева

Главная задача нового полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева на своем посту — выполнение задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, Якушев будет отвечать за координацию регионов в период пандемии коронавируса.
«Функции полпреда не меняются и хорошо известны. Прежде всего это обеспечение президентской повестки для осуществления координации, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Также это координация в экстренных ситуациях, которые происходят сейчас, имеется ввиду опасность эпидемии», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.
На вопрос о том, рассматривается ли бывший полпред Николай Цуканов на какие-либо федеральные должности, Дмитрий Песков сказал: «По Цуканову не принималось решений, анонсировать их я не буду».
9 ноября президент РФ Владимир Путин отправил Владимира Якушева в отставку с должности министра строительства РФ и назначил своим полпредом в УрФО. Как сообщало URA.RU, чиновник начнет работу в полпредстве УрФО с кадровой реформы.
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