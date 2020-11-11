Эксперт по СНГ: армяне запомнят предательство РФ в Карабахе

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, мирные люди, частный дом, частный сектор, последствия обстрела, гражданское население
Аркадий Дубнов считает, что армяне запомнят предательство России на войне в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армяне надолго затаят обиду из-за предательства России во время войны в Карабахе. Выжившие военные расскажут о случившемся своим детям, считает независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«Я только знаю, что они (армяне) очень обижены и раздражены. Я думаю, что сегодня, те, кто выжил в этой войне, если у них есть дети, обязательно будут рассказывать им, когда те подрастут, что русские их предали, бросили. Те дети расскажут своим детям», — объяснил эксперт.

Он отметил, что пока эта ситуация нивелируется связями с Россией. Однако это не пройдет без следа, хоть у Армении и есть свои прагматичные, рациональные цели. «В национальной памяти это останется как травма», — заключил Дубнов.

10 ноября армянский премьер-министр Никола Пашинян заявил о подписании соглашения по прекращению войны в Карабахе. По заверению политического обозревателя из Еревана Айка Халатяна, большая часть общества в Армении считает соглашение предательством национальных интересов страны, пишет «Эхо Москвы». Россия принимала активное участие в его подписании, добавил он. После подписания договоренностей в Ереване начались массовые акции протеста.

Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 27 сентября, после взаимных обвинений в обстрелах со стороны Армении и Азербайджана. Страны уже заключали перемирия, но они каждый раз нарушались.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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