Активисты выступают против прекращения войны в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване началась массовая акция протеста. Активисты считают подписанное недавно соглашение между Арменией и Азербайджаном по прекращению огня в Нагорном Карабахе предательством и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Если мы не выгоним Никола, это будет означать, что у нашего народа нет достоинства», — приводит РИА «Новости» слова экс-премьера Армении Вазгена Манукяна, участвующего в митинге. Остальные митингующие поддерживают бывшего чиновника лозунгами «Никол-предатель».

В настоящее время в центр Еревана стягиваются сотрудники правоохранительных органов. Известно о нескольких стычках митингующих с полицией.

Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сразу же после этого на улицы армянских городов вышли недовольные окончанием военных действий. Они потребовали отставки действующего главы государства.