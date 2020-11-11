Сторонники войны в Карабахе вышли на улицы Еревана. Видео

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Активисты выступают против прекращения войны в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване началась массовая акция протеста. Активисты считают подписанное недавно соглашение между Арменией и Азербайджаном по прекращению огня в Нагорном Карабахе предательством и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Если мы не выгоним Никола, это будет означать, что у нашего народа нет достоинства», — приводит РИА «Новости» слова экс-премьера Армении Вазгена Манукяна, участвующего в митинге. Остальные митингующие поддерживают бывшего чиновника лозунгами «Никол-предатель».

В настоящее время в центр Еревана стягиваются сотрудники правоохранительных органов. Известно о нескольких стычках митингующих с полицией.

Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сразу же после этого на улицы армянских городов вышли недовольные окончанием военных действий. Они потребовали отставки действующего главы государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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