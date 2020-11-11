Премьеру Армении предъявили ультиматум из-за поражения в Карабахе

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, медицинская маска, протест, несанкционированный митинг, студенты, дождь, молодежь
Протестующие дали Николу Пашиняну время добровольно сложить полномочия Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Протестующие в Армении выдвинули ультиматум премьер-министру страны Николу Пашиняну из-за поражения в войне в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры дали ему немного времени, чтобы уйти с поста добровольно, сообщают СМИ.

«Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу», — цитируют демонстрантов РИА «Новости». Если Пашинян не уйдет сам, то митингующие сами до завтрашнего вечера «решат вопрос с его уходом».

Оппозиция хочет перемен без потрясений и предостерегает правоохранителей от новых задержаний. Полиция действительно пока больше никого не задерживала на акциях протеста. Более того, она даже освободила всех пойманных ранее демонстрантов.

В ходе акций 11 ноября задержаны были 130 протестующих, уточняет «Национальная служба новостей». При этом Россия также участвовала в подписании договора, из-за которого хотят свергнуть Пашиняна. Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отмечает, что армяне надолго запомнят это предательство.

Противостояние в Нагорном Карабахе возобновилось 27 сентября, после того, как Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Война длилась больше месяца. Недавно страны подписали соглашение по прекращению войны. Однако многих армян не устроили его условия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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