Премьеру Армении предъявили ультиматум из-за поражения в Карабахе

Протестующие в Армении выдвинули ультиматум премьер-министру страны Николу Пашиняну из-за поражения в войне в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры дали ему немного времени, чтобы уйти с поста добровольно, сообщают СМИ.
«Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу», — цитируют демонстрантов РИА «Новости». Если Пашинян не уйдет сам, то митингующие сами до завтрашнего вечера «решат вопрос с его уходом».
Оппозиция хочет перемен без потрясений и предостерегает правоохранителей от новых задержаний. Полиция действительно пока больше никого не задерживала на акциях протеста. Более того, она даже освободила всех пойманных ранее демонстрантов.
В ходе акций 11 ноября задержаны были 130 протестующих, уточняет «Национальная служба новостей». При этом Россия также участвовала в подписании договора, из-за которого хотят свергнуть Пашиняна. Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отмечает, что армяне надолго запомнят это предательство.
Противостояние в Нагорном Карабахе возобновилось 27 сентября, после того, как Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Война длилась больше месяца. Недавно страны подписали соглашение по прекращению войны. Однако многих армян не устроили его условия.
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