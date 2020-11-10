Бывшие челябинские вице-губернаторы втянули в свои разборки URA.RU

Евгений Тефтелев (справа) дал показания на Руслана Гаттарова (слева), URA.RU вызывают в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подал в суд на URA.RU и экс-мэра Челябинска, экс-замглавы региона Евгения Тефтелева. Гаттаров требует признать клеветой показания Тефтелева, обвинившего его в совершении должностного преступления. URA.RU выступает в качестве соответчика. Адвокат агентства Павел Бабиков считает, что иск к СМИ Гаттаров проиграет.

«У журналистов агентства, которые писали новость об этом, есть аудиозапись показаний Тефтелева и претензии к нам не обоснованы, — пояснил URA.RU Бабиков. — Иск поступил в Ленинский райсуд Екатеринбурга, дело пока не принято к производству, дата рассмотрения иска не назначена».

Показания на Гаттарова Тефтелев дал в рамках досудебного соглашения по своему уголовному делу. Подробности стали известны на заседании суда 8 октября. Обычно такая информация считается закрытой и прессу удаляют из зала по просьбе самого подсудимого. Экс-мэр не стал заявлять такого ходатайства и в присутствии журналистов, в том числе корреспондентов URA.RU, стал озвучивать данные соглашения.

«Мной даны показания о неправомерных действиях Гаттарова, который дал „АиР“ („Агентство инвестиционного развития“) указания о заключении договора с фирмой „СПГ“. Оплата договора, 15 млн рублей, не была обсуждена на наблюдательном совете „АиР“, что является нарушением закона и привело к ущербу бюджета Челябинской области», — заявил на суде Тефтелев.

Экс-мэр пояснил, что знает эту историю, так как входил в наблюдательный совет «АиР», когда занимал пост вице-губернатора. Гаттаров заявил URA.RU, что подаст в суд на Тефтелева за клевету. Бывший вице-губернатор сообщил, почему решил сделать агентство соответчиком.

«Вы первыми написали про показания Тефтелева, — пояснил URA.RU Гаттаров. — Я считаю эти показания клеветой на меня. URA.RU одно из самых уважаемых информационных агентств России и мне хочется, чтобы оно участвовало в данном процессе. Чтобы я получил возможность защищаться от клеветы, не только через суд, но и через СМИ, в том числе через URA.RU».

Показания на бывших коллег и признание вины позволили Тефтелеву избежать сурового наказания за получение взятки. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Прокуратура оспорила приговор. Адвокаты Тефтелева от общения с прессой отказываются.