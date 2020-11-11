Центробанк подтвердил риск роста цен до конца года

До конца года в России действительно может ускориться рост цен, о чем ранее предупреждала Счетная палата, однако показатель годовой инфляции все же останется в пределах прогноза. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовил департамент исследования и прогнозирования Центробанка.
«До конца года показатель годовой инфляции может еще немного ускориться, оказавшись ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России (3,9-4,2%)», — приводит ТАСС выдержку из документа. Также в ведомстве отметили, что снижение ВВП в третьем квартале замедлится до 3-4% в годовом выражении с 8% во втором.
Ранее Счетная палата в своем докладе предупредила, что до конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Услуги, как отметили в ведомстве, по итогам девяти месяцев подорожали на 2,35%.
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