11 ноября 2020

Центробанк подтвердил риск роста цен до конца года

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Аналитики Центробанка предупредили об ускорении инфляции до конца года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис в России

До конца года в России действительно может ускориться рост цен, о чем ранее предупреждала Счетная палата, однако показатель годовой инфляции все же останется в пределах прогноза. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовил департамент исследования и прогнозирования Центробанка.

«До конца года показатель годовой инфляции может еще немного ускориться, оказавшись ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России (3,9-4,2%)», — приводит ТАСС выдержку из документа. Также в ведомстве отметили, что снижение ВВП в третьем квартале замедлится до 3-4% в годовом выражении с 8% во втором.

Ранее Счетная палата в своем докладе предупредила, что до конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Услуги, как отметили в ведомстве, по итогам девяти месяцев подорожали на 2,35%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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