В Екатеринбурге в больнице умер привязанный к койке пациент

Врачи привязали пациента к койке из-за странного поведения (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге в Свердловской областной клинической больнице №1 внезапно скончался молодой пациент, которого незадолго до этого врачи привязали к кровати из-за странного поведения. Об этом URA.RU рассказал знакомый с ситуацией источник.

Инцидент произошел поздно вечером 11 ноября в хирургическом отделении почти сразу после того, как молодого мужчину определили в палату. По словам собеседника агентства, врачи хотели прооперировать пациента в этот же день.

«Только поступил. Часа три был здесь [в отделении]. Его хотели сегодня прооперировать. Сначала гнал, потом — то на полу валялся, то шел куда-то, сам с собой разговаривал. Затем его привязали [руками и ногами к краям больничной койки], а через какое-то время другие пациенты заметили, что мужчина не дышит и глаза закатил», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в медицинское учреждение.