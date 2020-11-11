Посол Азербайджана: соглашение по Карабаху — не обычное перемирие

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы назвал заключенное с Арменией соглашение по Нагорному Карабаху не перемирием, а решением проблемы. Такую оценку он дал в одном из своих интервью, говоря о пользе мирного договора.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что означают достигнутые между странами договоренности — перемирие или статсу-кво, дипломат заявил, что соглашение полностью решило проблему карабахского конфликта. «Это не статус-кво. Статуса-кво нет, не существует и больше никогда не будет. Это не перемирие, это решение карабахского вопроса. Вы совершенно правильно подчеркнули, что больше такая проблема перед Баку не стоит. Проблемы уже нет, она решена», — сказал Полад Бюльбюль оглы в беседе с РБК.
Он выразил благодарность российской стороне и лично президенту РФ Владимиру Путину за «проведенную огромную работу». Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, продолжил дипломат, являлся «очень сложным узлом», который существовал более 30 лет. Сейчас самое главное — «неукоснительное выполнение» соглашения.
Ранее Никол Пашинян сообщил о том, что Армения и Азербайджан при участии России подписали заявление о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Сразу после этого на улицы Еревана вышли сотни недовольных жителей с требованием отставки премьер-министра. Российские миротворцы уже выдвинулись в район выполнения миссии в Нагорном Карабахе. В общей сложности, как напоминает RT, в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
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