Власти вводят единый тариф на электричество. За Курган заплатит ХМАО и ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, жкх, электричество, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, счетчик, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Жителям бедных регионов заплатить за электричество помогут богатые соседи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство начинает процедуру перехода на единые тарифы по передаче электроэнергии, которые ранее предложили в«Россетях». В рамках этого проекта предполагается укрупнение регионов, из-за которого увеличится перекрестное субсидирование.

«Мера необходима для снижения стоимости электроэнергии в регионах, требующих поддержки», — говорится в письме вице-премьера Юрия Борисова к президенту РФ Владимиру Путину, которое приводит «Коммерсант». Борисов также уточняет, что увеличение числа крупных потребителей будет способствовать снижению нагрузки на существующих потребителей за счет увеличения полезного отпуска.

В частности, планируется, что Курганскую область объединят с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. В результате тариф в Зауралье упадет на 34%, а для остальных потребителей новой зоны вырастет на 1%. По такому же принципу будут объединены Тува (- 85%) с Иркутской областью (+4%), Калмыкия (-6,4%) и Ростовская область (+0,4%)., а также ряд других регионов. Реформа, как предполагается, коснется 25% всего отпуска электроэнергии в региональных сетях.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов скептически относится к реформе. Он отмечает, что объединение регионов повысит перекрестное субсидирование. «В России применяется котловой принцип тарифообразования, который нарушает рыночные механизмы», — считает специалист.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...