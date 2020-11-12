Жителям бедных регионов заплатить за электричество помогут богатые соседи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство начинает процедуру перехода на единые тарифы по передаче электроэнергии, которые ранее предложили в«Россетях». В рамках этого проекта предполагается укрупнение регионов, из-за которого увеличится перекрестное субсидирование.

«Мера необходима для снижения стоимости электроэнергии в регионах, требующих поддержки», — говорится в письме вице-премьера Юрия Борисова к президенту РФ Владимиру Путину, которое приводит «Коммерсант». Борисов также уточняет, что увеличение числа крупных потребителей будет способствовать снижению нагрузки на существующих потребителей за счет увеличения полезного отпуска.

В частности, планируется, что Курганскую область объединят с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. В результате тариф в Зауралье упадет на 34%, а для остальных потребителей новой зоны вырастет на 1%. По такому же принципу будут объединены Тува (- 85%) с Иркутской областью (+4%), Калмыкия (-6,4%) и Ростовская область (+0,4%)., а также ряд других регионов. Реформа, как предполагается, коснется 25% всего отпуска электроэнергии в региональных сетях.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов скептически относится к реформе. Он отмечает, что объединение регионов повысит перекрестное субсидирование. «В России применяется котловой принцип тарифообразования, который нарушает рыночные механизмы», — считает специалист.