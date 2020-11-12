В Хакасии запускают отставку губернатора Коновалова

В Хакасии появилась инициативная группа по отставке губернатора Валентина Коновалова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

В Хакасии появилась инициативная группа по снятию с должности главы региона Валентина Коновалова. Об этом URA.RU рассказал один из членов группы, депутат Верховного совета Хакасии Вячеслав Тутатчиков.

«Инициативная группа запускает процедуру отрешения от должности главы. Это же не просто так. Закон позволяет. Надо собрать более ста человек. Мы подали конкретно по нарушениям федеральных законов. Будет судом рассматриваться, потом суд примет решение, что глава нарушил закон», — объяснил агентству Тутатчиков.

По словам депутата Верховного совета Хакасии, к концу года регион подходит с кредиторской задолженностью около шести миллиардов рублей, что больше на миллиард, по сравнению с 2019 годом, по оценке Минфина. «Неправильное планирование бюджета приводит к банкротству малого и среднего бизнеса. В наше время, когда коронавирус по полной программе идет, рабочие места — самое главное, чтобы человек мог содержать свою семью», — сказал Тутатчиков.

Член инициативной группы добавил, что коронавирус также вызвал большие проблемы в системе регионального здравоохранения. «Когда наши „скорые“ приезжают на вызов, забирают больных и не могут положить в больницу, потому что мест нет. По несколько часов возишься, чтобы передать больного в больницу», — рассказал депутат.

Тутатчиков отметил, что в инициативную группу входят представители общественных организаций, Общероссийского народного фронта (ОНФ) и блогеры. «Я там один от депутатского корпуса. Но моя позиция — надо что-то делать, потому что человек не справляется со своими обязанностями. Есть еще депутаты, готовые поддержать. Мне небезразлично, что в Хакасии творится. Глава — человек молодой, неопытный, не может решить проблемы», — подчеркнул он. При этом Тутатчиков вспомнил, что сам выступал за Коновалова, когда тот претендовал на кресло главы региона.

«До сих пор нет команды [у губернатора]. Правительство до сих пор не сформировано. Нет первого зама. Приходили варяги. Пришел один варяг — ушел. Пришел второй варяг — ушел. Тут вообще чехарда какая-то идет с кадрами», — заключил Тутатчиков.

Первое заседание инициативной группы состоялось 11 ноября. Ее председателем избран политолог, редактор издания «Пульс Хакасии» Александр Мяхар. Процедура досрочного отстранения губернатора по требованию граждан включает сбор подписей не менее 100 жителей Хакасии, наделенных избирательным правом, и подачу от их имени искового заявления в Верховный суд о признании действий главы республики нарушающими законодательство.

Ранее медики Хакасии пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу на обострение проблем в местной системе здравоохранения из-за коронавируса. Они обвинили главу республики Валентина Коновалова и региональный минздрав в бездействии при борьбе с СОVID-19. Представитель КПРФ Валентин Коновалов возглавляет республику с 15 ноября 2018 года.