Челябинская область установила новый максимум по заражениям COVID

Число погибших южноуральцев с начала пандемии достигло 520 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 12 ноября зафиксирован 201 случай заражения коронавирусом за сутки (накануне было 197, днем ранее 194), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Соответственно, регион установил новый рекорд по числу заражений с начала осенней волны заболеваемости.

«22 475 случаев заражения зафиксировано в регионе в начала пандемии. Сейчас лечатся от коронавируса 5 808 южноуральцев. Умерли семь человек в возрасте 42, 65, 69, 76, 81 83 и 88 лет. Для троих из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 41 человек, с начала пандемии — 15 905 жителей области.

До 15 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Ожидается, что уже завтра губернатор Алексей Текслер продлит карантин еще на две недели. Не исключено ужесточение ограничений. Запрещены массовые мероприятия, в городах отключают Wi-Fi в публичных местах. В Челябинске частные медицинские учреждения прекратили прием граждан с признаками ОРВИ и остановили запись на КТ.