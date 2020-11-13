Курганцы не могут сдать анализы, чтобы выписаться с больничного

Жители Кургана сообщают об отказах принимать анализы на антитела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Кургана, переболевшие коронавирусом, не могут выписаться с больничного, так как у них отказываются брать анализы крови. О такой проблеме URA.RU сообщили курганцы, попросившие не раскрывать их имени.

Вчера ходила в поликлинику на улице Кравченко сдать кровь на антитела, но меня отправили домой. Сказали, что нет реактивов», — рассказала жительница Кургана. Другая женщина поделилась, что не может дождаться результатов уже сданного анализа крови — ей также говорят, что нет реактивов. Она добавила, что без этого анализа ей не закроют больничный. Еще один курганец рассказал, что ждет результат почти неделю. «Обещали сделать за два-три дня. Сегодня в регистратуре ответили, что результатов нет. Почему — не знают», — отметил он.

Подобную проблему обсуждают и в соцсетях. «Муж заболел в понедельник, приехал на Кравченко сдать кровь на антитела (терапевт назначил), а ему сказали, что сегодня забор запретили, приходить завтра. Пришел, а картина еще лучше, сказали, что забор анализов отменен», — рассказал в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь. «В Введенке сказали, что не берут на ковид анализы», — сообщил в комментариях пользователь Владислав Сивцевич. «Сказали, реактивы закончились», — прокомментировала пользователь Светлана Федулова.

«Во 2-й поликлинике Кургана расширился список тестов, которые используются для диагностики COVID-19. Теперь это не только мазок (для тестирования методом ПЦР), но и анализ крови (на наличие антител). Речи о прекращении взятия анализов не идет», — сообщили URA.RU в региональном департаменте информационной политики. По данным ведомства, такая система позволит охватить тестированием наибольшее число граждан, сократить время ожидания результатов и распределить нагрузку между лабораториями. «Для пациентов ничего не изменится, у них возьмут анализ и проведут полную диагностику», — добавили в ведомстве.