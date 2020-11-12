Виталий Калугин прогнозирует «эпические» скидки в черную пятницу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В черную пятницу россияне могут рассчитывать на большие скидки на одежду. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин.

«Будет отличная возможность обновить гардероб. По хорошим ценам, достаточно брендовые или просто качественные вещи. Насчет бытовой техники я не был бы столь оптимистичен, ее и сейчас уже влет разбирают. Скорее всего, если что-то и будет, то скидки будут невелики», — сказал собеседник агентства.

Россиянам следует тщательно подготовиться к черной пятнице, чтобы не остаться обманутым, советует Калугин. «Я бы посоветовал прямо сейчас составить шорт-лист товаров, которые вы хотели бы купить. И тут же промониторить цены и записать на отдельную бумажку, потому что за две недели цены будут потихонечку подняты, а потом якобы уронены. И вот и надо опираться на эту разницу», — сказал экономист.

Несмотря на такие действия продавцов, Калугин все же ожидает хороших скидок в черную пятницу. «Скидки, скорее всего, будут эпические, лишь бы люди расстались с деньгами, которые сейчас они предпочитают не отдавать. Люди сидят на наличных, и, чтобы их выманить, надо большие скидки. В этом году, скорее всего, скидки будут огромные», — предположил финансовый аналитик.

Черная пятница в 2020 году запланирована на 26—28 ноября. В прошлом году во время черной пятницы были зафиксированы сообщения о фейковых скидках на различные товары, пишет RNS. В разговоре с URA.RU российский экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой предупредил, что россиянам нужно экономить средства в Новый год.