Мэр Котова отменила празднование Нового года в Челябинске

Мэр Челябинска Наталья Котова отменила проведение традиционной новогодней елки главы города. Об этом сообщили URA.RU в администрации областного центра.
«Проводить традиционную елку главы города, к сожалению, на этот раз не планируем. Причина понятна — санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с пандемией коронавируса», — рассказал URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.
Главная елка города была традицией нескольких десятилетий: новогодние представления во дворце пионеров собирали по 350 лучших учащихся младших классов челябинских школ, которые получали подарки от администрации. Столь же традиционно детей поздравлял действующий градоначальник.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин поставил под сомнение даже смысл строительства ледового городка на главной площади областного центра. По его мнению, из-за вероятного полного запрета массовых мероприятий он может простоять закрытым всю зиму. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе и области ухудшается с начала осени. Ее усугубило начало учебного года и волна сезонных заболеваний ОРВИ. К утру 12 ноября число заражений превысило 200 случаев в сутки, ежедневно умирают по 7-8 заболевших COVID.
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