11 ноября 2020
10 ноября 2020

Мэр из ХМАО заболел коронавирусом, а его предшественник умер

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча главы Сургутского района Андрея Трубецкого с представителями национальных объединений. Лянтор, махиня сергей
Сергей Махиня сейчас находится в больнице Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Лянтора Сергей Махиня заболел коронавирусом и находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Об этом URA.RU рассказал сам градоначальник

«Врачи сказали, что буду жить долго и счастливо. Диагноз — пневмония, поражение легких — 5-10%. Пока лечусь в больнице. Сейчас уже получше, но первые дни (болезни — ред.) высокая температура держалась, до 39 градусов. Но сейчас на поправку иду», — рассказал Махиня по телефону журналисту URA.RU

Мэр подробно рассказал о первых днях болезни. По его словам, «ощущение было такое, что жить уже не хотелось». Махиня добавил, что сейчас обязанности главы города исполняет Людмила Зеленская. Также Махиня рассказал журналисту агентства, что умер экс-мэр Лянтора Виктор Алешин, который стоял во главе города с 2008 по 2013 годы. Источник URA.RU в лечебном учреждении, где лечился Алешин, пояснил, что у погибшего тоже был коронавирус, но болезнь протекала в тяжелой форме, что оказалось фатальным для организма.

Ранее URA.RU писало, что мэр города Покачи Владимир Степура заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо, находясь в самоизоляции. До этого коронавирусом переболела и глава региона Наталья Комарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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