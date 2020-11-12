Новый уральский полпред поставил оценку работе предшественника

Первое публичное выступление в качестве полпреда Владимир Якушев начал с оценки деятельности Николая Цуканова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый полпред президента в УрФО Владимир Якушев продолжит проекты своего предшественника Николая Цуканова. Об этом он заявил на первой пресс-конференции в новой должности.

«Моя работа четко показала, что принцип преемственности важен. Все что Николай Николаевич [Цуканов] начал, будет продолжено. Мы вчера предметно прошлись по всем проектам. За время, когда он работал здесь как полпред, сделано очень много, очень, очень беспокойный человек в хорошем смысле слова. Знаю, насколько он активно лоббировал интересы субъектов, входящих в УрФО», — прокомментировал Владимир Якушев.

Между тем, он не станет продолжать инициативу Цуканова о поддержке Курганской области более успешными соседями по УрФО. «В повестке этого точно нет. Не хотел бы отдельно выделять Курган, я буду выступать лоббистом, в хорошем смысле слова, всех субъектов УрФО», — пообещал новый полпред.

Также он пообещал не вмешиваться в полномочия региональных органов власти. «Мы будем выступать с позиции помощников — задача моя и моих заместителей», — отметил Владимир Якушев.