Владимир Якушев высказался об объединении «тюменской матрешки»

Новый полпред не намерен менять карту УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев не видит предпосылок для объединения «тюменской матрешки» в единый регион. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Никаких решений не принято, задач не поставлено, все, что касается субъектов, входящих в УрФО — каждый из них самостоятельный субъект… Механизм, который существует в Тюменской области, доказал свое право на жизнь. Это единственная рабочая технология, которую придумали люди, которых я очень уважаю. Сложилась определенная культура, люди к этому привыкли… Объединять ни в коем случае нельзя, это наработанный годами механизм, в том же формате надо продолжать», — констатировал Владимир Якушев. Тюменская область включает в себя Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, которые являются самостоятельными субъектами РФ.

Комментируя свое назначение, Якушев не стал оценивать, является ли оно повышением или понижением. «Не мне оценивать, президент дал достаточно высокую оценку, назначив полпредом в УрФО. Конечно, что вдвойне приятно, я приехал работать в территорию, которую достаточно неплохо знаю», — резюмировал новый полпред. Ранее Владимир Якушев работал губернатором Тюменской области, а затем возглавлял Минстрой РФ.