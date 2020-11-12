Александр Лошаков не выходит на связь с раннего утра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники свердловского управления ФСБ не могут найти главу Кировского района Александра Лошакова, фамилия которого, по словам источников URA.RU, фигурирует в уголовном деле о коррупции. Как сообщают инсайдеры в городских структурах власти, 12 ноября чиновник не появлялся на рабочем месте. Также коллеги не могут выйти на связь с начальником районного отдела экономики Екатериной Лободой.

Утром 12 ноября силовики провели обыски в администрации Кировского района в рамках расследования дела о получении чиновниками откатов при выполнении дорожных ремонтов. По предварительной информации, по делу проходят Лошаков и некоторые его подчиненные. Источник URA.RU в силовых структурах сообщает, что по итогам обыска глава района не был задержан (несмотря на слухи об этом).

«Его не могут найти — Лошаков не выходит на связь. Вероятно, он подался в бега, и это не удивительно: речь идет о хищении десятков миллионов рублей», — поделился источник URA.RU в мэрии. По словам знакомого с Лошаковым госслужащего, с ним не могут связаться не только силовики, но и члены его семьи. Несколько подчиненных Лошакова сообщили URA.RU, что атмосфера в управе «нервная». «Он вместо себя никого не оставил [за главного]. Никто не понимает, что происходит», — поделился инсайдер.

«Лошаков последний раз заходил в WhatsApp 06:12. Его рабочий компьютер включался около шести часов назад — вероятно, когда проходил обыск, а служебная машина стоит во дворе управы», — передают собеседники агентства. Телефон Лошакова отключен.