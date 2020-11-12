СР нашла помощников, благодаря которым попадет в Госдуму-2021

Партия Сергея Миронова находится на грани вылета из парламента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Справедливая Россия» будет вынуждена договариваться с малыми партиями, что попасть в Госдуму в 2021 году. Об этом на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований, заявил политолог Александр Шпунт. По его мнению, эсеры могут убедить ярких региональных лидеров непарламентских сил выступить на выборах от партии по одномандатным округам.

«Такой союз выгоден всем. СР обладает парламентским ресурсом и аппаратом, чего новые партии просто не успеют создать за этот год, сколько финансов не вкладывай. И к Миронову можно прийти за этой инфраструктурой. С другой стороны — эсеры внутри себя не могут пройти этап смены поколений и находятся в кризисе», — отметил эксперт.

Коллеги Шпунта согласны с тем, что СР находится на пороге прохождения пятипроцентного барьера в Госдуму. «У эсеров нет никакой идеологии, кроме популизма. Единственный шанс для них попасть в парламент — слияние с другой партией, например, „Партией пенсионеров“», — считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По мнению политолога Олега Бондаренко, СР должна активнее использовать протестную повестку: невыплаты «ковидных» денег врачам, прекращение поддержки малого бизнеса, протест родителей против дистанционного обучения в школах.

Ранее URA.RU писало о другой проблеме «Справедливой России» — финансовой. Этот вопрос партия постаралась закрыть, назначив главой избирательного штаба депутата Госдумы от Челябинской области, олигарха Валерия Гартунга.

По итогам выборов-2020 право избираться в Госдуму без сбора подписей получили три новые политсилы: «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива». Выборы в федеральный парламент ориентировочно пройдут 19 сентября 2021 года.