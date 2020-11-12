Поездки на Кипр возобновляются с 22 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» с 22 ноября возобновляет грузопассажирские рейсы из России в Кипр. Информация об этом, а также требования к пассажирам появились на сайте посольства РФ в столице курортной страны Никосии. Однако не все россияне смогут вылететь в Кипр.

«С 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево)», — указано в обращении. Рейсы будут выполнятся по воскресеньем, купить билеты можно на сайте авиакомпании. Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки — 13:50, уточняет агентство Nation News. При этом туристы пока не смогут посетить Кипр. Разрешение на авиаперелеты распространяется только на граждан Кипра, членов семей, лиц, имеющих вид на жительство, а также дипломаты, пишет ТАСС.

Чтобы вылететь на Кипр или вернуться в РФ, россияне должны заполнить форму «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» на портале госуслуг в электронном виде до вылета в Россию. По возвращении нужно заполнить анкету прибывающего и пройти лабораторное исследование на коронавирус. Иностранные граждане должны иметь документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. Если иностранцы приезжают в Россию по работе, они должны находиться на изоляции 14 дней.

Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали граждан отложить необязательные поездки за границу. Оставаться в стране ведомство просит до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Россия приостановила авиаперелеты в другие страны весной. А с августа РФ начала постепенно открывать границы. При этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом, передает «Национальная служба новостей».