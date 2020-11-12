Власти Москвы не против новогодних корпоративов при соблюдении правил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Московские компании смогут провести новогодние корпоративы в этом году. Но только до 23:00 и только при условии присутствия не более 50 человек. Об этом журналистам рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Корпоративы можно проводить во всех ресторанах Москвы. С завтрашнего дня они работают до 23:00 и, к сожалению, в новогоднюю ночь они не работают. Если корпоратив проходит в вечернее время и заканчивается в 23:00, то никаких проблем здесь нет. Есть еще требование Роспотребнадзора, что одновременно не может присутствовать более 50 человек», — сказал политик, а эфире телеканала «Россия 24»

Ранее, как напоминает телеканал 360, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за коронавируса в этом году в столице не будет массовых новогодних мероприятий. Гулять по городу жителям и гостям не запрещается. Кроме того, с 13 ноября по 15 января 2021 года в столице начнут действовать новые ограничения. Ресторанам и клубам нельзя будет работать после 23 часов, под запрет попадут и любые массовые мероприятия и экскурсии численностью более 50 человек.