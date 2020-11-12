В Екатеринбурге врачей-пенсионеров привлекут к борьбе с COVID-19

Врачи-пенсионеры будут консультировать горожан по телефону Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Екатеринбурга обсуждают идею привлечения врачей-пенсионеров к помощи зараженным коронавирусом. Об этом журналистам рассказал мэр города Александр Высокинский.

Идея, по его словам, возникла совместно с «одним крупным предпринимателем». В Екатеринбурге есть много врачей-пенсионеров с большим опытом работы. И суть в том, что они готовы консультировать людей по телефону.

«Мы сейчас с Минздравом эту идею прорабатываем. Бизнес нам готов помочь с точки зрения оплаты. Можно будет просто снять эту напряженность, когда у человека есть диагноз, а дозвониться ни до кого он не может. Нужна эта возможность: поговорить, рассказать, узнать, чего бояться», — сказал Высокинский в прямом эфире портала E1.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сообщил журналистам, что в екатеринбургских больницах возник дефицит медицинских кадров. К борьбе с коронавирусом приходится привлекать студентов.