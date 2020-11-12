12 ноября 2020

В Екатеринбурге врачей-пенсионеров привлекут к борьбе с COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи-пенсионеры будут консультировать горожан по телефону Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Екатеринбурга обсуждают идею привлечения врачей-пенсионеров к помощи зараженным коронавирусом. Об этом журналистам рассказал мэр города Александр Высокинский.

Идея, по его словам, возникла совместно с «одним крупным предпринимателем». В Екатеринбурге есть много врачей-пенсионеров с большим опытом работы. И суть в том, что они готовы консультировать людей по телефону.

«Мы сейчас с Минздравом эту идею прорабатываем. Бизнес нам готов помочь с точки зрения оплаты. Можно будет просто снять эту напряженность, когда у человека есть диагноз, а дозвониться ни до кого он не может. Нужна эта возможность: поговорить, рассказать, узнать, чего бояться», — сказал Высокинский в прямом эфире портала E1.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сообщил журналистам, что в екатеринбургских больницах возник дефицит медицинских кадров. К борьбе с коронавирусом приходится привлекать студентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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