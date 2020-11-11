В Екатеринбурге массово увольняющихся врачей заменят студентами

В екатеринбургских больницах возник дефицит медицинских кадров. К борьбе с коронавирусом привлекают студентов, сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
«Проблема с кадрами есть. На сегодняшний день минздравом приняты меры по привлечению студентов медколледжа и медуниверситета. Вопрос решается», — рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга. Таким образом он ответил на вопрос о массовых увольнениях врачей из екатеринбургских больниц.
Он отметил высокую загруженность медицинских работников, а также риск заражения коронавирусом. При этом, поделился Александр Харитонов, заболеваемость медиков в «красной зоне» благодаря жестким мерам безопасности даже ниже, чем в поликлиниках.
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