11 ноября 2020

В Екатеринбурге массово увольняющихся врачей заменят студентами

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, больница, covid-19, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Екатеринбургские медики не выдерживают коронавирусной нагрузки Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В екатеринбургских больницах возник дефицит медицинских кадров. К борьбе с коронавирусом привлекают студентов, сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«Проблема с кадрами есть. На сегодняшний день минздравом приняты меры по привлечению студентов медколледжа и медуниверситета. Вопрос решается», — рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга. Таким образом он ответил на вопрос о массовых увольнениях врачей из екатеринбургских больниц.

Он отметил высокую загруженность медицинских работников, а также риск заражения коронавирусом. При этом, поделился Александр Харитонов, заболеваемость медиков в «красной зоне» благодаря жестким мерам безопасности даже ниже, чем в поликлиниках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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