Власти ЯНАО ослабляют карантин на фоне роста коронавируса

Для работы ночью кафе должно находится в здании вокзала или АЗС Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе принято решение ослабить ограничения, введенные в связи с режимом повышенной готовности по коронавирусу. Как сообщил региональный оперативный штаб, правительством ЯНАО внесены поправки, разрешающие предприятиям общепита работать круглосуточно, однако для этого придется соблюдать два условия.

«Режим повышенной готовности дополнен исключениями для сферы общественного питания, — сообщили представители окружного оперштаба. — Разрешено оказывать услуги общественного питания с 23.00 до 6.00». В ночное время предприятия общепита могут работать только на вынос или с доставкой. Кроме того послабление вводится для буфетов, кафе или бистро, работающих в зданиях аэропортов, вокзалов, гостиниц и на автозаправочных станциях.

Между тем, в ЯНАО продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Ежесуточно в регионе фиксируется порядка 200 новых подтвержденных случаев COVID, лаборатории ПЦР-диагностики переведены на круглосуточный режим работы. Количество умерших, по официальным данным, достигло 176 человек.

Режим повышенной готовности на Ямале пока продлен до 1 декабря. В настоящее время в регионе действует ряд ограничений и запретов, школьники с 6-го по 11-й класс переведены на дистанционное обучение.