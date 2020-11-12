Из-за дистанционного обучения детям нужно отрабатывать приемы самбо на родителях (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Главный редактор журнала Esquire и писатель Сергей Минаев высмеял дистанционные тренировки по самбо в Кургане, на которых детям приходится отрабатывать приемы на родителях. Об этом случае он рассказал в свежем выпуске своего шоу.

«В Кургане дети из кружка самбо из-за дистанционного обучения должны теперь отрабатывать болевые приемы на своих родителях. Детям повезло: когда еще легитимно засадишь бате по <…> (лицу). Это совершенно уникальное время в жизни каждого ребенка», — поделился мнением Минаев. Он отметил, что Курган является постоянным героем его шоу.

Минаев показал, как выглядят некоторые приемы, которые нужно отрабатывать детям. «Бедные курганские родители. Поделом вам», — добавил писатель.

Ранее 44-летняя жительница Кургана рассказала URA.RU, что ее сына просят отрабатывать на ней приемы самбо. Это связано с тем, что кружок перешел на дистанционное обучение. Позже другие курганские родители сообщили, что им дома по той же причине приходится заниматься с детьми футболом и волейболом.