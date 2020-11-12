Два челябинца умерли после эвакуации из-за взрыва в госпитале

Два пациента умерли уже после ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Два пациента ковидного госпиталя в Челябинске скончались после эвакуации из лечебного учреждения после взрыва кислородной станции. Об этом на брифинге 13 ноября заявила первый заммнистра здравоохранения региона Виктория Сахарова. Она подчеркнула, что их смерть не связана с ЧП.

«Одна пациентка страдала онкологическим заболеванием, у другого пациента был целый ряд тяжелых хронических заболеваний, — отметила Сахарова. — Еще шесть пациентов, эвакуированных из горбольницы №2, находятся в тяжелом состоянии. У шестнадцати человек состояние средней тяжести, у четырех состояние удовлетворительное».

Сахарова подчеркнула, что никто из пациентов, эвакуированных в разные больницы из пострадавшего ковидного госпиталя, не нуждается в ИВЛ. 46 человек переведены на базы для долечивания. 68 пациентов уже выписаны.

Взрыв в горбольнице №2 Челябинска, где размещался ковидный госпиталь, погремел утром 31 октября. Станция взорвалась через несколько минут после приезда сотрудников МЧС, которых вызвали медики, обнаружив перебои с кислородом. После ЧП всех пациентов эвакуировали в другие больницы. По предварительным данным, причиной взрыва стало аварийное состояние кислородной станции. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Несколько человек умерли непосредственно перед взрывом, силовики выясняют, связана ли их смерть с недостатком кислорода. В результате ЧП ущерб достиг 11 млн рублей. Здание закрыли на ремонт, после его окончания ковидных больных принимать здесь больше не будут.