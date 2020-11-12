Остановочного комплекса нет возле второй горбольницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле второй горбольницы жителям приходится ждать автобусы в снег без остановочного комплекса. Старый комплекс снесли, чтобы заменить на новый. Об этом URA.RU 13 ноября рассказал горожанин.

«На улице идет снег, а нам, из-за того, что снесли остановку, приходится ждать автобусы под открытым небом», — объяснил URA.RU очевидец. Он добавил, что остановочного комплекса нет возле второй горбольницы, где, в том числе, лечат больных коронавирусом.

По данному вопросу URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кургана. «Запрос принят», — ответили в пресс-службе мэрии.

Замена остановочных комплексов происходит по всему городу. Администрация Кургана планирует заменить все остановки в Кургане за три года. Ранее жители города жаловались, что не могут дождаться новую остановку несколько лет.

Горожанам в снежную погоду приходится ждать автобусы возле больницы без остановочного комплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU