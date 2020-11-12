12 ноября 2020

В Кургане у больницы, где лежат COVID-пациенты, убрали остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отсутствие павильонов на автобусных остановках. Курган , снег, зима, автобусная остановка, пассажиры, улица карбышева, ожидание автобуса
Остановочного комплекса нет возле второй горбольницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле второй горбольницы жителям приходится ждать автобусы в снег без остановочного комплекса. Старый комплекс снесли, чтобы заменить на новый. Об этом URA.RU 13 ноября рассказал горожанин.

«На улице идет снег, а нам, из-за того, что снесли остановку, приходится ждать автобусы под открытым небом», — объяснил URA.RU очевидец. Он добавил, что остановочного комплекса нет возле второй горбольницы, где, в том числе, лечат больных коронавирусом.

По данному вопросу URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кургана. «Запрос принят», — ответили в пресс-службе мэрии.

Замена остановочных комплексов происходит по всему городу. Администрация Кургана планирует заменить все остановки в Кургане за три года. Ранее жители города жаловались, что не могут дождаться новую остановку несколько лет.

Отсутствие павильонов на автобусных остановках. Курган
Горожанам в снежную погоду приходится ждать автобусы возле больницы без остановочного комплекса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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