С курганца 1,5 года списывали долги его однофамильца. «Даже хотел поменять имя»

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Из-за ошибки у жителя Курганской области заблокировали банковские счета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жителя города Далматово (Курганская область) несколько раз арестовывали имущество из-за тезки-должника из города Асбест (Свердловская область). Об этом житель Курганской области рассказал URA.RU.

«Полтора года назад списали небольшую сумму. Тогда обратился к приставам Асбеста и все ограничения с меня сняли. В прошлом декабре мне приписали 120 тысяч рублей долга по ипотеке», — объяснил URA.RU Алексей Смирнов. Он узнал, что в Асбесте живет человек с такими же как у него фамилией, именем, отчеством и датой рождения. По его словам, приставы города никак не реагировали на следующие обращения, а ограничения сняли только после его письма в областное управление.

На его имущество вновь наложили арест 13 ноября, из-за чего счета были заморожены. Смирнов отметил, что ему пришлось поменять ИНН и СНИЛС. «Я даже хотел поменять имя на Алексий, чтобы не было таких ситуаций», — добавил он.

«Судебными приставами ГУФССП России по Свердловской области осуществлена проверка фактов, изложенных в запросе [URA.RU]», — сообщили в пресс-службе ведомства. Управление направило поручения в банки и кредитные организации. «Наложенные ограничения в отношении гражданина, не являющегося должником, незамедлительно будут сняты», — добавили в пресс-службе.

В управлении отметили, что такие ошибки происходят из-за совпадения персональных данных нескольких граждан. Избежать их помогает специальный закон, но его действие приостановлено до 2021 года. В подобных случаям гражданам нужно обращаться на горячую линию ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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