Минздрав РФ: ситуация с коронавирусом в стране крайне напряженная

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , скорая помощь, защитная одежда, машина скорой помощи, медицина, covid-19, covid19, коронавирус, врач в защитном костюме
В среднем по стране свободно 18-19% коек для пациентов с коронавирусом, рассказал Михаил Мурашко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне тяжелой. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, 75% заболевших находятся на амбулаторном лечении. 25% госпитализированы в стационары. «Здравоохранение испытывает крайне высокую нагрузку», — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде. Министр уточнил, что в среднем по стране свободно 18-19% коек для пациентов с коронавирусом. Долее 30 регионов имеют загрузку коечного фонда на уровне 90%, добавил Мурашко.

Ранее Минздрав ранее рекомендовал регионам организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. Центры будут создавать на базе медицинских организаций в отдельном здании. Главное условие — там должен быть кабинет рентгеновской компьютерной томографии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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