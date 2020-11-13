В России обновился рекорд по числу больных коронавирусом

За последние сутки в России обнаружили 22 702 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. Выздоровело 18 626 человек, скончался, по данным оперштаба, 391 больной.
На первом месте по числу новых зараженных Москва — там обнаружено 6 427 заболевших. Второе место занял Санкт-Петербург — там зарегистрировали 1 852 новых пациентов. Следом идет Московская область с 786 заразившимися.
Среди регионов УрФО на первом месте по числу заражений находится Свердловская область — 327 новых больных. В ЯНАО выявлено 192 заболеваний. В ХМАО за прошедшие 24 часа выявили 205 зараженных. В Тюменской области сообщили о 168 инфицированных. В Пермском крае — 222 новых больных, в Челябинской области 207, в Курганской — 94.
Днем ранее в России зарегистрировали 21 983 случаев коронавируса. Это стало рекордом за все время пандемии.
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