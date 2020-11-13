Обновился рекорд по числу новых случаев коронавируса в России

По данным на 13 ноября коронавирус в России выявлен у 21 983 человек, 411 зараженных умерли. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. За время пандемии в РФ обнаружен 1 880 551 зараженный коронавирусом. Выздоровели к сегодняшнему дню 1 406 903 человека.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в Москве — там обнаружено 5974 заболевших. Санкт-Петербург находится на втором месте по количеству новых случаев заболевания. Там за сутки коронавирус выявлен у 1756 человек. Суточный прирост заражений COVID-19 в Московской области составил 760.
Во всех регионах УрФО остается сложная ситуация с коронавирусом. В Свердловской области обнаружен 321 новый заболевший. В ЯНАО выявлено 193 случая заражения коронавирусом. В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 201 человека. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 163. В Пермском крае и Челябинской области 210 и 207 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 95 человек.
Сутками ранее в России было обнаружено 21 608 заболевших коронавирусом. В этот день 439 пациентов умерли. Это рекорд по смертности за все время пандемии.
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