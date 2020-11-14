Врач объяснил, почему Россия не может остановить коронавирус

В России выявлено более 22 тысяч заболевших за сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России растет заболеваемость коронавирусом, поскольку люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Этим мнением поделился кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В России 14 ноября был поставлен новый рекорд по заболеванию коронавирусной инфекцией — за сутки выявили 22 702 новых случая заражения COVID-19. «Сейчас рост [заболеваемости] происходит из-за того, что некоторые люди выполняют профилактические мероприятия „спустя рукава“, игнорируют ношение масок и дистанцирование. При соблюдении всех правил заболеваемость пойдет на спад», — передает его слова РИА «Новости».

Эксперт также считает, что меры профилактики едины для всех респираторных инфекций, к которым относится и COVID-19. Во время эпидемии нужно как можно меньше общаться с другими людьми, пользоваться средствами индивидуальной респираторной защиты и ждать массовой вакцинации.

Некоторые ученые заявляют, что эпидемию COVID-19 удастся контролировать, если изолировать тех, кто контактировал с заразившимися. Этим мнением поделилась представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, сообщает «Ридус».

Другой позиции придерживаются те, кто считает, что человечество еще не имеет точных алгоритмов расчета для заболеваемости коронавирусом. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, вирусолог, биолог Петр Чумаков в разговоре с URA.RU посоветовал осторожно относиться к математическим моделям и прогнозам о поведении вируса.