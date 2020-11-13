Глава района заболела коронавирусом в ХМАО

Галина Лапковская приняла решение работать удаленно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Нефтеюганского района ХМАО Галина Лапковская заразилась коронавирусом. Об этом чиновница написала на своей странице в Instagram.

«Дорогие земляки, я получила положительный результат анализа на COVID-19», — написала Лапковская. По ее словам, самочувствие позволяет ей исполнять свои обязанности удаленно до окончания карантина.

Ранее стало известно о том, что положительный результат теста на коронавирус получил мэр Лянтора Сергей Махиня. При госпитализации у градоначальника было диагностировано поражение легких на уровне 5-10%.

Кроме того, о заражении коронавирусом заявил мэр города Покачи Владимир Степура. Глава города также принял решение о самоизоляции и продолжении работы в дистанционном режиме.