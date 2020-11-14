Армянская церковь заявила об осквернении храма в Карабахе

Собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики был осквернен азербайджанскими военными. Об этом сообщила Армянская апостольская церковь (ААЦ).
«Вошедшие в Шуши азербайджанцы осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц», — говорится в сообщении. ААЦ заявила, что нельзя допустить Азербайджану продолжать политику Турции — культурного геноцида. Отмечается, что такая политика проводится в течение нескольких десятилетий. Армянская церковь призвала международное сообщество, межцерковные структуры предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия.
Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанной республики обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий. Только в начале ноября Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сразу после этого на улицы Еревана вышли сотни людей с требованием отставки премьер-министра, а российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.
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