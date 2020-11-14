14 ноября 2020

Армянская церковь заявила об осквернении храма в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, город шуши, собор святого христа всеспасителя
Церковь призвла международное сообщество и межрелигиозные межцерковные организации отреагировать на это событие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики был осквернен азербайджанскими военными. Об этом сообщила Армянская апостольская церковь (ААЦ).

«Вошедшие в Шуши азербайджанцы осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц», — говорится в сообщении. ААЦ заявила, что нельзя допустить Азербайджану продолжать политику Турции — культурного геноцида. Отмечается, что такая политика проводится в течение нескольких десятилетий. Армянская церковь призвала международное сообщество, межцерковные структуры предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия.

Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанной республики обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий. Только в начале ноября Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сразу после этого на улицы Еревана вышли сотни людей с требованием отставки премьер-министра, а российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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