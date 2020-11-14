14 ноября 2020

Врач назвал основную причину нежелания заниматься сексом

© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение либидо также может быть связано с сочетанием психических и физических факторов Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Неправильное питание может спровоцировать проблему с сексуальным влечением как у мужчин, так и у женщин. Об этом рассказала гинеколог Екатерина Борзенко.

По словам врача, вредная пища нарушает работу организма и негативно сказывается на желании человека вступить в интимную близость. Снижение либидо также может быть связано с сочетанием психических и физических факторов, уверена Борзенко.

Она объяснила, что медицина не располагает определенными нормами количества половой активности в месяц. «Любое количество секса может быть нормой, обратила особое внимание Борзенко. Кому-то достаточно иметь один половой контакт в месяц, в то время как другие испытывают сексуальное влечение ежедневно», — пишет Nation News.

Ранее врач Евгений Кульгавчук рассказал, что для поддержки ментального и физического здоровья нужно заниматься сексом два-три раза в неделю. Перебарщивать, по его словам, не стоит, так как превышение половой активности приведет к снижению потенции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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