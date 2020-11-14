Врач назвал основную причину нежелания заниматься сексом

Неправильное питание может спровоцировать проблему с сексуальным влечением как у мужчин, так и у женщин. Об этом рассказала гинеколог Екатерина Борзенко.
По словам врача, вредная пища нарушает работу организма и негативно сказывается на желании человека вступить в интимную близость. Снижение либидо также может быть связано с сочетанием психических и физических факторов, уверена Борзенко.
Она объяснила, что медицина не располагает определенными нормами количества половой активности в месяц. «Любое количество секса может быть нормой, обратила особое внимание Борзенко. Кому-то достаточно иметь один половой контакт в месяц, в то время как другие испытывают сексуальное влечение ежедневно», — пишет Nation News.
Ранее врач Евгений Кульгавчук рассказал, что для поддержки ментального и физического здоровья нужно заниматься сексом два-три раза в неделю. Перебарщивать, по его словам, не стоит, так как превышение половой активности приведет к снижению потенции.
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