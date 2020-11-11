МВД РФ намерено разрешить подросткам водить автомобиль

МВД предложило разрешить подросткам управлять авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МВД хочет разрешить россиянам управлять автомобилем уже в 17 лет, однако до совершеннолетия рядом должен находиться «водитель-наставник». Это следует из направленного в правительство законопроекта, который предполагает масштабные изменения по части контроля и подготовки автомобилистов.

«Сегодня можно сдать экзамен на права в 17 лет, но управлять машиной законодательство позволяет только с 18. За год приобретенные знания и навыки теряются, считают в МВД: нужно разрешить подросткам сесть за руль сразу, но с оговоркой, что в салоне будет находиться „водитель-наставник“ с правами категории B», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на законопроект. Издание отмечает, что порядок вождения и требования к наставникам определят позднее.

Кроме того, МВД намерено изменить правила допуска за руль водителей автобусов и троллейбусов. Предлагается разрешать управлять таким транспортом только тем, у кого есть опыт вождения не менее года. Иностранцам с удостоверениями категории С или D нужно будет обменять их на российские. Также министерство предлагает ужесточить сами требования к водителям-иностранцам. Сейчас они могут ездить с правами без срока действия. В итоге это приводит к тому, что они не проходят регулярного медосвидетельствования. Законопроект предполагает введение нормы, согласно которой через полгода с момента появления вида на жительство или паспорта РФ иностранными правами пользоваться будет нельзя.

Еще одно предложение — не выдавать права водителям, которых поймали за вождение без прав или в пьяном виде, в течение года после уплаты штрафа или отбытия им административного ареста. В МВД пояснили, что действующие правила не мешают нарушителю пойти в ГИБДД, сдать экзамен и получить новое водительское удостоверение.