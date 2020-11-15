Сурайкин: Россия потеряет Арктику, если ей займется Чубайс

Максим Сурайкин считает, что Арктика погибнет, если ей будет руководить Анатолий Чубайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если Арктикой займется председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, то Россия рискует потерять ее. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Чубайс — автор „грабической“ приватизации, когда фактически нам подсовывали эти псевдоваучеры, которые обещали счастье, но в итоге ограбили всех. Если его еще назначат заниматься Арктикой, то мы ее, скорее всего, потеряем. После Чубайса что-либо исправить бывает очень трудно», — объяснил Сурайкин.

Коммунист подчеркнул, что «все здравомыслящие люди», особенно придерживающиеся левых взглядов, относятся к Чубайсу негативно. Сурайкин надеется, что с приходом на место политика в «Роснано» молодого экс-министра транспорта Евгения Дитриха развитие госкорпорации пойдет в гору. «Время покажет», — заключил Сурайкин.

Ранее стало известно о возможной отставке Анатолия Чубайса из «Роснано». Ему якобы предложили «заняться Арктикой». Сам политик не подтвердил кадровую перестановку, пишет RNS .