Раскоронованного вора в законе на зоне ждет незавидная участь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вору в законе Геле Кардаве (Гальскому) за сотрудничество с администрацией во время отбывания срока в белорусской колонии грозит лишение криминального титула и переход в низшую касту в воровской иерархии. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров (Фима Жиганец).

«После раскоронования такому человеку не удастся прибиться к другим кастам. Его ждет только „козлиная доля“ — представителя низшей касты в арестантской иерархии, сотрудничающего с администрации колонии», — рассказал Сидоров. Он добавил, что раньше за подобное поведение с вором в законе обошлись бы еще жестче, вплоть до убийства.

Сам ритуал раскоронования запятнавшего свою репутацию вора в законе заключается в так называемом «воровском прогоне» — принятом и подписанном на общем собрании законниками письменном обращении к другим заключенным. Такой документ нередко путешествует по российским зонам, ставя в известность о принятых решениях другие регионы. Журналист подчеркнул, что в настоящее время воры в законе нередко в качестве альтернативы такому «прогону» используют мобильную связь.

Ранее из публикации информационного агентства «ПраймКрайм» стало известно, как российский вор в законе из клана Деда Хасана Гела Кардава отбывал срок в местах лишения свободы в Минске. По словам другого законника Миндии Горадзе, после этапирования в колонию Кардава сразу же подписал бумагу о сотрудничестве с администрацией и отказе от воровских традиций. Кроме того, он систематически занимался уборкой в помещениях, что непозволительно для его воровского статуса.