В Госдуме решили бойкотировать законопроект об изъятии детей

В Госдуме хотят выступить против принятия закона об изъятии детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что намерен сделать все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи в течение 24 часов не был принят. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

«Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребёнка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, — такая норма не может существовать в России. Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики», — написал Толстой, добавив, что вмешательство в дела семьи является крайней мерой, которую необходимо «строжайше регламентировать».

Депутат считает, что законопроект пытаются провести без какого-либо общественного обсуждения, хотя он затрагивает интересы миллионов российских семей. К тому же, по его словам, документ содержит размытые формулировки об угрозе жизни и здоровью, которые можно трактовать как угодно. Это делает законопроект «не просто вредным, но социально опасным».

«Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем всё, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна», — добавил Толстой.

Ранее общественный деятель, правозащитница Элина Жгутова сказала URA.RU, что принятие закона об изъятии детей из семьи в течение 24 часов не даст родителям права на защиту. У органов опеки будет много материалов в пользу изъятия ребенка, в то время как родителей эта ситуация застанет врасплох. К тому же, за сутки очень сложно найти хорошего адвоката и средства на оплату его услуг.