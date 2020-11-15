Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, который в конце прошлой недели был задержан сотрудниками свердловского УФСБ, вернулся на рабочее место, сообщил источник URA.RU в мэрии. По словам другого собеседника агентства, силовики могли изъять у чиновника мобильный телефон.
«Лошаков вернулся на работу. Сегодня он участвовал в расширенном совещании руководства города с главами районов», — поделился источник, уточнив, что глава города Александр Высокинский не обсуждал ситуацию с обысками и последующим задержанием Лошакова. В пресс-службе администрации Кировского района на звонки URA.RU не ответили.
Телефон Лошакова выключен с утра 12 ноября (последний раз он был в сети в 06:12 — вероятно, за несколько минут до начала обысков). «Скорее всего, телефон ему не отдали даже после освобождения. Это распространенная практика», — объяснил источник URA.RU. В пресс-службе УФСБ не комментируют ситуацию.
Как писало URA.RU, 12 ноября сотрудники УФСБ провели выемку документов в администрации Кировского района. После этого Лошаков был доставлен на допрос, по окончании которого его задержали. По информации источников агентства, фамилия чиновника может фигурировать в уголовном деле о финансовых махинациях при проведении дорожных ремонтов в районе. Вечером 13 ноября Лошаков был отпущен под обязательство явки к силовикам. Каков его статус в деле, неизвестно. Собеседники агентства, связывали скорое освобождение Лошакова с тем, что он мог пойти на сделку со следствием.
Подписывайтесь на URA.RU в