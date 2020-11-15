15 ноября 2020
14 ноября 2020
13 ноября 2020

В Челябинской области коронавирус закрепился на новых позициях

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, медики, коронавирус, ковид
За выходные в Челябинской области коронавирус вышел на новые рубежи Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 16 ноября зафиксировано 210 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 211, днем ранее 209), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

«С начала пандемии произошло 23 312 случаев заражения, сейчас лечение в стационарных отделениях больниц проходят 6 342 южноуральца. Умерли восемь человек в возрасте от 47 лет до 82 лет. Для пяти из них коронавирусная инфекция стала непосредственной причиной смерти», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 27 человек, с начала пандемии — 16 177 жителей области.

Режим повышенной готовности в регионе продлен сразу на шесть недель — до 27 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе готовится ввести целый ряд новых карантинных ограничений.

Режим повышенной готовности в регионе продлен сразу на шесть недель — до 27 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе готовится ввести целый ряд новых карантинных ограничений — включая перевод школ, колледже и вузов на дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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