В Кремле объяснили, отчего губернаторы чаще болеют коронавирусом

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Губернаторы в силу своей работы чаще подвержены контактам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Среди депутатов и губернаторов заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране из-за их работы. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они просто работают, не могут позволить себе запереться дома и сидеть на телефонах», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Он считает, что характер работы губернаторов предполагает множество контактов, а это повышает риск инфицирования, несмотря на соблюдение мер предосторожности.

Коронавирусом за время пандемии переболело много глав регионов России. В начале ноября, например, заболел глава республики Алтай Олег Хорохордин. Вирус также был выявлен у главы Иркутской области Игоря Кобзева и главы Кузбасса Сергея Цивилева. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также ранее переболел коронавирусной инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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