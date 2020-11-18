В Кремле объяснили, отчего губернаторы чаще болеют коронавирусом

Среди депутатов и губернаторов заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране из-за их работы. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они просто работают, не могут позволить себе запереться дома и сидеть на телефонах», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Он считает, что характер работы губернаторов предполагает множество контактов, а это повышает риск инфицирования, несмотря на соблюдение мер предосторожности.
Коронавирусом за время пандемии переболело много глав регионов России. В начале ноября, например, заболел глава республики Алтай Олег Хорохордин. Вирус также был выявлен у главы Иркутской области Игоря Кобзева и главы Кузбасса Сергея Цивилева. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также ранее переболел коронавирусной инфекцией.
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