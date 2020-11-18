Полпред Цуканов вывез семью из Екатеринбурга. Он переехал в знакомый город

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Совещание в полпредстве с Владимиром Якушевым по вкс. Екатеринбург, цуканов николай
Экс-полпред уехал с семьей в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший полпред президента в УрФО Николай Цуканов 14—15 ноября закончил передачу дел и покинул регион, сообщил собеседник URA.RU в полпредстве. Экс-чиновник получил пост вице-президента «Ростелекома» по цифровизации промышленности и будет работать в Москве.

«На [прошлой] неделе Николай Цуканов и Владимир Якушев встречались несколько раз, обсуждали текущую ситуацию в регионе, актуальные темы и проекты. Параллельно шли сборы, [Цукановы] забрали документы на сына из школы. В выходные он улетел в Москву», — знает собеседник агентства. В полпредстве президента УрФО не комментируют действия экс-полпреда.

Николай Цуканов работал в Москве с 2017 по 2018 год сначала в статусе члена Совета безопасности РФ, а затем помощника главы государства по вопросам местного самоуправления. По данным декларации за 2020 год, в собственности у Цуканова находятся два земельных участка общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом, квартира, гараж, цех и трансформаторная подстанция. Местоположение объектов в документе не указано. Как полпред он пользовался квартирой в Екатеринбурге площадью 80 квадратных метров и дачей.

На Урале чиновник работал 2 года и 5 месяцев. Указ о его отставке с поста президент России Владимир Путин подписал 9 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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