Бывший полпред президента в УрФО Николай Цуканов 14—15 ноября закончил передачу дел и покинул регион, сообщил собеседник URA.RU в полпредстве. Экс-чиновник получил пост вице-президента «Ростелекома» по цифровизации промышленности и будет работать в Москве.
«На [прошлой] неделе Николай Цуканов и Владимир Якушев встречались несколько раз, обсуждали текущую ситуацию в регионе, актуальные темы и проекты. Параллельно шли сборы, [Цукановы] забрали документы на сына из школы. В выходные он улетел в Москву», — знает собеседник агентства. В полпредстве президента УрФО не комментируют действия экс-полпреда.
Николай Цуканов работал в Москве с 2017 по 2018 год сначала в статусе члена Совета безопасности РФ, а затем помощника главы государства по вопросам местного самоуправления. По данным декларации за 2020 год, в собственности у Цуканова находятся два земельных участка общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом, квартира, гараж, цех и трансформаторная подстанция. Местоположение объектов в документе не указано. Как полпред он пользовался квартирой в Екатеринбурге площадью 80 квадратных метров и дачей.
На Урале чиновник работал 2 года и 5 месяцев. Указ о его отставке с поста президент России Владимир Путин подписал 9 ноября.
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