Свердловчане массово арендуют челябинские коттеджи на Новый год

Около трети коттеджей на популярных курортах Челябинской области забрали на новогодние каникулы жители Екатеринбурга и области. Еще год назад большинство загородных мест отдыха в регионе были арендованы челябинцами. Об этом сообщили URA.RU сразу несколько источников.
«Действительно, мы наблюдаем общий всплеск интереса к аренде коттеджей на новогодние каникулы из-за возможных сложностей с вылетом за пределы страны. При этом доля арендаторов-челябинцев по сравнению с 2019 годом снизилась. Сейчас коттеджи интересны прежде всего жителям Свердловской области, — уточнил руководитель Российской гильдии риелторов Арсен Унанян.
По словам Унаняна, жители Екатеринбурга и области в этом году взяли в аренду порядка 20-30% загородной недвижимости Челябинской области. Чуть меньше, в сумме порядка 5-7%, забрали жители Кургана и Тюмени.
При этом ценники остались на прежнем уровне: игроки рынка понимают, что доходы у арендаторов выше не стали. Собеседники URA.RU подчеркивают, что лучше реализовать услугу по прежней цене, чтобы ее раскупили как можно быстрее. «Мы уже распродали весь фонд на все праздники, причем по 100%-ой предоплате», — уточнил один из менеджеров санатория на озере Кум-куль.
Полную предоплату также берут и на популярном курорте «Увильды», где новогодняя ночь и 1 января обойдутся примерно в 50 тысяч рублей на двоих. По заявлению игроков рынка, предоплата позволит подстраховаться в случае непредвиденных обстоятельств, особенно у иногородних. В крайнем случае собственники готовы вернуть деньги либо перенести аренду коттеджа.
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