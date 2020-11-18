Врачи назвали самые опасные места ЯНАО во время пандемии

Ямальцы рискуют заразиться коронавирусом в общественном транспорте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО самыми опасными местами во время пандемии коронавируса являются рестораны, отели и общественный транспорт. Именно там жители округа чаще всего рискуют заразиться. Об этом URA.RU рассказал главный врач-профилактолог Ямала, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Повышенную опасность несут объекты общепита. Там посетители по умолчанию пребывают без масок, кушают, общаются — в таких местах самый высокий риск заразиться. Также сюда относятся отели, хоть их на Ямале и не так много. В отелях есть риск заразиться, потому что там люди останавливаются надолго, в номерах снимают маски и так далее», — пояснил Токарев в разговоре с URA.RU.

Подхватить коронавирус ямальцы могут и в общественном транспорте, считает врач. Опасность представляют не только городские автобусы, но и самолеты с поездами, которые ежедневно привозят в ЯНАО сотни вахтовиков из других регионов. «Всех ненужных путешествий сейчас надо избежать. Это однозначная рекомендация», — заключил специалист.

Ранее власти ЯНАО ослабили карантин, разрешив некоторым заведениям общепита работать в ночное время. Остальные ограничения остаются в силе до 1 декабря. С начала осени на Ямале идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности. По данным на утро 19 ноября, в округе подтверждено 23 982 случая коронавируса.