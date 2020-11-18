18 ноября 2020
17 ноября 2020

ЯНАО вышел в лидеры по смертности от COVID в России

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подтверждено 23 982 случая коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на пятое место по частоте смертей пациентов с коронавирусом. За последние сутки в регионе скончались еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщил местный оперативный штаб. С 20 октября в ЯНАО зафиксировали больше сотни летальных исходов от COVID-19.

«В статистику вошли семь летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это люди в возрасте от 58 до 81 года из Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя. Ослабленные хроническими заболеваниями, они не смогли справиться с тяжелым течением инфекции», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Всего за время пандемии в ЯНАО скончались 210 человек, за последнюю неделю — 50.

Также за сутки коронавирусом заразились 195 жителей округа. Больше всего в Ноябрьске, на который пришлось 28 случаев. Еще у 26 человек вирус подтвердили в Надымском районе, а в Пуровском районе — у 24. В Новом Уренгое заразились 20 горожан, в Салехарде инфекцию подхватили 17 жителей. Всего в ЯНАО подтверждено 23 982 случая коронавируса, вылечился 16 381 пациент.

Почти месяц, с 20 октября, в ЯНАО продолжается аномальная волна смертей. За это время умерли 104 пациента. Округ оказался в первой пятерке по частоте смертей в России — 39 случаев на 100 тысяч населения. Еще несколько недель назад Ямал не входил даже в первую десятку. Лидерами списка являются Санкт-Петербург (87,7 случая) и Москва (64).

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.

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