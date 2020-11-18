Вирусолог объяснил, как важно сморкаться в условиях коронавируса

Промывать нос и горло — не очень полезно, рассказал вирусолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Промывать нос и горло в пандемию коронавируса может быть опасно. Высморкаться — гораздо полезнее. Так считает профессор, специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко.

«Лучший способ — это высморкаться: вирус, который уже есть в носоглотке, частично уберется. Промывание же, наоборот, может повредить. Это не особенно полезно потому, что если вирус попал на слизистую, промывая нос, можно разнести его по большей площади», — рассказал он URA.RU. По его словам, высморкаться — это значит убрать из носа часть вируса в количественном выражении.

Так, эксперт не согласился с мнением других коллег, утверждающих, что промывание может помочь не заразиться либо снизить концентрацию коронавируса на слизистой. Так, например, считает терапевт, семейный доктор и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Юрьевна Романенко. Отвечая на вопрос URA.RU о том, почему промывать нос и горло щелочами и кислотами — вредно, она отметила, что делать это физраствором можно. По ее словам, такая профилактика коронавируса уменьшает его концентрацию в организме. Другие ученые, проводившие клинические исследования, считают, что помочь в профилактике коронавируса может обычая жидкость для полоскания рта.