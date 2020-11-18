Федеральный чиновник Михаил Мень может получить до 10 лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу Меню предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. Также правоохранители показали видео задержания экс-министра, который, по данным следователей, совершил преступление, возглавляя Ивановскую область в 2005—2013 годах.

«Задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ», — приводит ТАСС слова Петренко. Дело ведет главное следственное управление СК. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до десяти лет.

По этому же делу проходят экс-зампредседателя правительства Ивановской области Павел Коньков. Он возглавил регион после ухода Меня. Также фигурантом является управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Они также обвиняются в растрате.

Сообщается, что Меня задержали в его доме в Подмосковье. Ожидается, что 19 ноября ему изберут меру пресечения.

Ранее стало известно, что показания против Меня дал Коньков. По имеющимся данным, суть обвинений сводится к тому, что фигуранты преступно распределили бюджетный кредит Ивановской области в пользу крупной мясной компании «Продо», уточняет RT. Среди брендов компании: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК», «Ясная горка», «УМКА». А мясоперерабатывающие заводы находятся в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах, сообщается на сайте компании.